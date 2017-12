Suárez en Messi helpen Barcelona aan zege bij Villarreal

FC Barcelona speelde in de afgelopen twee speelrondes gelijk. Eerst met 1-1 bij Valencia en vorige week in Camp Nou met 2-2 tegen Celta de Vigo. Vanavond lukte het Villarreal ook lang om de wedstrijd spannend te houden, maar in de 72ste minuut zorgde Luis Suárez toch voor de openingstreffer. De Uruguyaanse spits rondde fraai af na een combinatie met aanvalspartners Lionel Messi en Paco Alcacer. Na slordig balverlies van Villarreal stelde Sergio Busquets met een snelle pass Lionel Messi in staat om de 0-2 te maken. Villarreal speelde het laatste halfuur met tien man, nadat Daniel Raba rood kreeg na een onbesuisde tackle op Busquets. Hij kreeg zelf ook geel en zal volgende week in de thuiswedstrijd tegen Deportivo La Coruña op zijn tellen moeten passen, want bij een volgende gele kaart is hij geschorst. Op zaterdag 23 december (13.00 uur aftrap) staat namelijk de Clásico tussen Real Madrid en FC Barcelona op het programma.