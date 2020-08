Suárez hekelt ‘lekkende’ Barça-leiding: ‘Niemand heeft iets in mijn gezicht gezegd’

Er wordt veel gespeculeerd over de toekomst van Luis Suárez bij Barcelona, maar de aan Ajax gelinkte Uruguayaan zelf is bepaald nog niet van plan om te vertrekken. In een openhartig interview met El País hekelt hij de handelswijze van de clubleiding.

Barça staat in brand, en volgens veel media is Suárez een van de vedettes die onder Ronald Koeman niet gaat terugkeren in Nou Camp. De kranten schrijven dat op basis van bronnen binnen de clubleiding. Maar, zo stelt de 33-jarige aanvaller zelf: ,,Ik kan nog steeds heel veel toevoegen aan dit Barcelona. Er wordt van alles gezegd en geschreven, maar binnen de club heeft nog niemand iets recht in mijn gezicht gezegd. Als de club zonder mij verder wil, dan lijkt het me goed dat iemand met enige zeggenschap rechtstreeks met mij praat. Dat is beter dan dat ze lekken dat ik zélf weg zou willen. Ik speel hier nu zes jaar, na zo'n tijd mag je best tegen me zeggen wat je denkt. Nogmaals: als de club vindt dat ik weg kan en mag, dan wil ik best met de leiding praten.”

Desondanks vindt Suárez dat hij wel erg snel wordt afgeserveerd. ,,Niemand kan twijfelen aan mijn inzet voor Barcelona. Als ik volgend jaar vooral als invaller wordt gebruikt, dan accepteer ik dat. Zoals altijd. Concurrentie is goed en als de coach vindt dat ik op de bank moet beginnen, dan doe ik dat. Maar: bij Real Madrid zeiden ze ooit dat Toni Kroos klaar was, dat Sergio Ramos een ramp was en dat Luka Modric weg moest. Een jaar later speelden ze allemaal geweldig en vormden ze een grandioos team.”

Suárez ziet dat als voorbeeld voor zijn eigen situatie. ,,Zo gaat dat nu. Iedereen heeft een mening over iedereen. Wat vandaag wit is, is morgen zwart. Zonder kennis van zaken is het makkelijk oordelen.” En dus wil Suárez gewoon blijven, hoewel Ajax interesse zou hebben om hem terug te halen. ,,Zo lang ze op me rekenen, ben ik hier. Of ik al met Ronald Koeman heb gepraat? Nee, nog niet.”