'Suarez is een aansteller en Messi zette arbiter onder druk'

Video FC Barcelona houdt zicht op ongeslagen seizoen na gelijkspel in hete Clásico

6 mei FC Barcelona en Real Madrid maakten vanavond in Camp Nou een heet potje van de 271ste editie van El Clásico. Voor de vijftigste keer eindigde het treffen tussen de Spaanse grootmachten in een gelijkspel: 2-2. Daarmee heeft Barcelona nog altijd zicht op een ongeslagen seizoen in La Liga.