Suárez: Messi blijft beste ooit, ook zonder nominatie

De Uruguyaanse teamgenoot van Messi bij FC Barcelona hecht niet veel waarde aan de prestigieuze Ballon d'Or. ,,Dat hij niet genomineerd is, betekent niets. De prijzen die je op het veld wint, zijn veel meer waard. Als je bijvoorbeeld topscorer wordt, win je de prijs met doelpunten en dat kan niemand je afnemen. In geen enkele stemming'', aldus de 31-jarige aanvaller.

Messi ontbreekt voor het eerst sinds 2006 op de shortlist van drie spelers die aanspraak maken op de prijs van wereldvoetballer van het jaar. De Kroaat Luka Modric, de Portugees Cristiano Ronaldo en de Egyptenaar Mohamed Salah zijn de genomineerden. Messi won de prijs in zijn carrière vijf keer.

,,Er zijn momenten dat ik niet eens naar hem hoef te kijken, want hij weet precies waar ik de bal wil. Soms zie ik ergens ruimte, maar ik hoef het hem niet te zeggen, want hij heeft het ook al gezien. Daarom is Messi voor mij de beste speler ooit'', aldus Suárez.