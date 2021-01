Suárez ook op 34ste verjaardag trefzeker voor koploper Atlético Madrid

Luis Suárez blijft maar scoren voor Atlético Madrid. De spits uit het Uruguayaanse Salto werd vandaag 34 jaar, maar tilde zijn seizoenstotaal wel naar twaalf treffers. Hij deelt de koppositie op de topscorersranglijst van La Liga daarmee met Sevilla-spits Youssef En-Nesyri, die gisteren een hattrick maakte tegen Cádiz. Die ploeg is volgende week zondag in het uiterste zuiden van Spanje de volgende tegenstander van Atlético Madrid.

Valencia, dat een moeizaam seizoen doormaakt en nog altijd doelman Jasper Cillessen door een blessure mist, kwam in de elfde minuut verrassend op voorsprong in Wanda Metropolitano in Madrid via Uros Racic. Het Portugese toptalent João Félix maakte nog in de eerste helft gelijk uit een corner.