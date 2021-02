Suárez sneert: ‘Of Barça me mist? Messi wel, Koeman in ieder geval niet’

Die eer moet hij voorlopig overigens delen met zijn boezemvriend Lionel Messi, die na een heuse soap wél bij Barcelona bleef. ,,Ik wil de aten zien dat ik nog steeds van waarde kan zijn op topniveau, dat mensen nog steeds rekening met me moeten houden", aldus Suárez tegenover FF . Zijn geheim? ,,Het is belangrijk dat je mentaal sterk bent, zodat je moeilijke situaties kunt omdraaien. Dat is altijd een van mijn kwaliteiten geweest: ik geef nooit op. Zelfs niet in lastige tijden.”

Te oud?

Daarmee doelt hij uiteraard op zijn vertrek bij Barça, iets wat hem nog altijd pijn doet. ,,Ik wist dat ik niet gelukkig zou worden op een plek waar men me niet wilde", stelt Suárez. ,,De verandering was voor mij uiteindelijk misschien wel goed, maar de manier waarop ik weg ben gegaan, zit me niet lekker.” Suárez verwijst daarmee naar het feit dat Koeman hem uiteindelijk via een telefoontje liet weten dat hij mocht uitzien naar een andere club.

En dat deed pijn. ,,Het zat me dwars dat de leiding met vertelde dat ik oud was, en dat ik niet langer op topniveau kon spelen. Daarna was het moeilijk dat ik mijn kinderen, die al zes jaar in de stad woonden en hier hun vriendjes hebben, moest vertellen dat we gingen verhuizen.” Suárez sluit het gesprek af met een sneer. ,,Natuurlijk mis ik Messi, hij is mijn vriend. Ik mis hem niet alleen als voetballer, maar ook als mens met wie ik dagelijks gesprekken had, over van alles. Of Messi me meer mist dan de rest van Barcelona? Dat moet je aan Leo vragen, ik denk het wel. Maar de trainer mist me in ieder geval niet.”