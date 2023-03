Succes in Champions League bepalend voor Manchester City: ‘We worden erop afgerekend’

,,Toen ik hier voor de eerste keer zat, vroegen de media al aan me: ‘Ben je hier om de Champions League te winnen?’ Ik zei: ‘Wat? Als je manager van Real Madrid bent, dan had ik dat misschien begrepen’. Maar ik accepteer het hier nu ook. Het gaat niet veranderen”, zei Guardiola in aanloop naar de tweede wedstrijd tegen RB Leipzig.

Guardiola reageerde bevestigend op de vraag of zijn succes wordt bepaald door de prestaties in de Champions League. ,,Ja. Maar dat houdt niet in dat ik het ermee eens ben. Maar, absoluut, we worden afgerekend op die competitie.”

,,We zijn er ieder jaar dichtbij geweest. We hebben de kwartfinales gehaald, de halve finales en de finale. We hebben alleen het laatste stukje niet voltooid, maar dat gaan we opnieuw proberen”, aldus Kevin de Bruyne, die zich weinig aantrekt van de kritiek over de droogte van City in Europa. ,,Als je gehoor geeft aan de kritiek, dan gaat het je irriteren. Ik weet dat we het toernooi nog niet hebben gewonnen, maar we hebben het wel heel goed gedaan.”