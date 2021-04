Super League lijkt binnen 48 uur al in te storten: ‘Dit is het einde van het project’

Engelse sportjournalisten van verschillende media melden dat Chelsea en Manchester City vanavond nog zullen communiceren dat zij zich terug zullen trekken uit de plannen voor de Super League. Vanuit Spanje komen al berichten dat Atlético Madrid ook van plan is om zo snel mogelijk af te haken. Verder heeft FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta in de Spaanse media laten weten dat de socio’s van de club het laatste woord krijgen over deelname aan de Super League: zonder jawoord van de supporters zal Barça niet deelnemen. De spelers van Liverpool, waaronder Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum, kwamen vanavond om 22.00 uur allemaal met hetzelfde statement naar buiten op Instagram en Twitter: ,,We vinden het plan niks en we willen niet dat het er van komt. Dit is ons gezamenlijke standpunt. Onze inzet voor deze club is onvoorwaardelijk.”



Er is nog geen bevestiging vanuit de clubs, maar het draagvlak voor de Super League lijkt binnen twee dagen al volledig weg. Engelse media melden bovendien dat Ed Woodward (vice-voorzitter Manchester United) en Andrea Agnelli (voorzitter Juventus) zullen opstappen vanwege de razendsnelle instorting van de Super League. Nog voor middernacht is er een spoedvergadering van de twaalf clubs die twee dagen geleden de Super League oprichtten. Dat meldt de invloedrijke Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport. De uitkomst van het overleg is ook al bekend volgens de Italiaanse krant: ,,Dit is het einde van het project.”