Supertrio helpt Liverpool, Van La Parra goud waard voor Huddersfield

Liverpool is voorlopig gestegen naar de tweede plek in de Premier League, het won vanmiddag dankzij het gevreesde aanvalstrio thuis met 4-1 van West Ham United. Rajiv van La Parra (net als Terence Kongolo basisspeler bij Huddersfield Town) speelde op zijn beurt een hoofdrol.

Liverpool - mét Virgil van Dijk, maar zonder de zieke Georginio Wijnaldum - had het een halfuurtje moeilijk met West Ham, voordat Emre Can de ban brak. De Duitse middenvelder scoorde op aangeven van vedette Mo Salah. De Egyptenaar had na twee minuten zelf al tegen de paal geschoten, waarna West Ham-aanvaller Marko Arnautovic (ex-FC Twente) de onderkant van de lat raakte.

Vijf minuten na de pauze mocht Salah zelf scoren, zijn 23ste van het seizoen, na een actie van Can schoof hij met links raak: 2-0. En weer vijf minuten later besliste Roberto Firmino het duel definitief. In een heerlijke tweede helft deed Michail Antonio nog wel wat terug, maar Sadio Mané (samen met collega-aanvallers Firmino en Salah dit seizoen in bloedvorm) bepaalde de eindstand op 4-1. Door de zege stijgen The Reds naar de tweede plek, Manchester United speelt morgen tegen Chelsea en kan die plek weer terugpakken.

Goede zaken

Van La Parra en Kongolo mochten bij Huddersfield op visite bij hekkensluiter West Bromwich Albion allebei in de basis beginnen, waarbij met name de aanvaller een belangrijke rol speelde. Halverwege waren er namelijk nog geen goals gevallen, maar kort na de pauze opende Van La Parra de score. Vlak daarna verdubbelde Steve Mounié de voorsprong, WBA deed via Craig Dawson nog wat terug, maar het bleef bij 1-2. Daarmee doet Huddersfield uitstekende zaken in de strijd tegen degradatie.

Met Nathan Aké in de basis kende AFC Bournemouth thuis tegen Newcastle United een middag met twee gezichten. The Magpies hadden halverwege een 0-2 voorsprong, door twee treffers van Dwight Gayle. Na rust maakte Adam Smith de aansluitingstreffer, in de slotfase redde Dan Gosling met zijn 2-2 een punt voor Aké en co.