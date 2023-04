Supporters van FC Basel niet welkom in Nice bij return in Conference League

LIVE Champions League | Drie keer moet scheeps­recht worden voor Napoli tegen AC Milan

In drie weken tijd staat Napoli drie keer tegenover AC Milan. In de competitie werd kansloos verloren (4-0) en in de eerste Champions League-ontmoeting won AC Milan met 1-0. Napoli heeft in de derde wedstrijd dus een zege nodig. Volg het duel in de kwartfinale vanaf 21.00 uur via ons liveblog.