Supportersvereniging Celta loopt megaklapper mis door goal van eigen ploeg

De vereniging had namelijk een gezamenlijke combinatieweddenschap op vijftien wedstrijden afgesloten. Tot en met de gelijkmaker van Facundo Ferreyra in de 89ste minuut hadden de leden alle duels correct voorspeld. Door deze late treffer van hun eigen ploeg ging dat alsnog de mist in.

Zodoende kregen de leden 'slechts’ 170.000 euro uitbetaald, wat neerkomt op 8.000 per persoon. Wat natuurlijk een schijntje is vergeleken met de 3,74 miljoen euro die ze hadden gekregen als Atlético de wedstrijd met 2-1 had gewonnen. Dat zou zijn neergekomen op 176.000 euro per persoon.

,,Manolo (een lid van de vereniging) en zijn schoonbroer hadden de wedstrijden uitgekozen‘’, reageert de supportersvereniging. ,,Ik denk dat we maar beter niet kunnen denken aan het bedrag dat we hadden kunnen winnen. We vermoeden dat de schoonbroer het voor ons verpest heeft!”

