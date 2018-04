Swingend Barcelona laat geen spaan heel van Sevilla

Opstellingen

FC Barcelona treedt aan met al zijn sterren. Trainer Ernesto Valverde stuurt in het nieuwe stadion van Atlético Madrid een Zuid-Amerikaanse voorhoede het veld in, bestaande uit Lionel Messi, Luis Suárez en Philippe Coutinho.



Ivan Rakitic staat ook in de basis. De Kroatische middenvelder liep vorige week in de voor Barcelona zo dramatisch verlopen return in de kwartfinale van de Champions League tegen AS Roma (3-0) een gebroken wijsvinger op. Rakitic moest een operatie en miste daardoor de wedstrijden tegen Valencia (2-1) en Celta de Vigo (2-2). Hij vormt tegen Sevilla het middenveld met Sergio Busquets en Andrés Iniesta. Jasper Cillessen verdedigt zoals gebruikelijk in de beker het doel van Barcelona. In de competitie en Champions League krijgt Marc-André ter Stegen altijd de voorkeur.



Opstellingen

Sevilla: Soria; Lenglet, Banega, Correa, Nzonzi; Navas, Sarabia, Escudero, Muriel; Vasquez, Mercado.

FC Barcelona: Cillessen; Sergi, Pique, Umtiti, Alba; Coutinho, Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Suárez.