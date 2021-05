Sympathiek: Dortmund-keeper laat penalty Bender lopen en Haaland ruilt shirt met scheidsrechter

Bender kwam in de 89ste minuut binnen de lijnen als vervanger van zijn tweelingbroer Sven, die na dit seizoen ook stopt met profvoetbal. Lars viel in, terwijl hij kampte met een meniscusblessure. Toch gunde trainer Hannes Wolf hem nog een aantal speelminuten op het moment dat Emre Can van Borussia Dortmund een penalty had veroorzaakt. Dortmund verdedigde op dat moment een 3-0 voorsprong.



Lars Bender ging achter de bal staan en schoot rustig in de linkerhoek. De Zwitserse doelman Roman Bürki deed niets en liet de bal lopen. De twee gaven elkaar daarna een knuffel. Een sympathiek gebaar van de Dortmund-keeper. En zo nam Lars Bender afscheid met een doelpunt. Hij speelde twaalf seizoenen voor Bayer Leverkusen, broer Sven kwam in de zomer van 2017 over van Borussia Dortmund.