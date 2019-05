Tagliafico met Argentinië naar Copa América

Argentinië, dat de Copa América in 1993 voor het laatst won, speelt in poule B tegen Colombia, Paraguay en het uitgenodigde Qatar. De Copa América wordt van 14 juni tot 7 juli gehouden in Brazilië. Vorige week werd al bekend dat Ajax-aanvaller David Neres (22) in de selectie van Brazilië zit.



Lionel Messi, die in maart zijn rentree maakte in de nationale ploeg na de teleurstellende uitschakeling in de achtste finales op het WK 2018, is uiteraard ook weer van de partij bij de Albiceleste. De 31-jarige sterspeler van FC Barcelona won met zijn land het WK onder 20 in 2005 in Nederland en de Olympische Spelen in 2008 in Beijing, maar won met de grote nationale ploeg van Argentinië nog nooit een prijs. Argentinië verloor bij de vorige twee edities van de Copa América, in 2015 en 2016, in de finale na strafschoppen van Chili.



Argentinië won de Copa América veertien keer, maar de laatste eindzege is dus alweer 26 jaar geleden. Uruguay is recordhouder met vijftien eindzeges. Brazilië won het toernooi acht keer, in 2007 voor de laatste keer. Paraguay, Peru en Chili volgen met twee eindzeges in het Zuid-Amerikaanse landentoernooi.