Talent Reyna verlengt contract tot 2025

Opnieuw positief geteste Salah mist topper tegen Leicester

18 november De Egyptische aanvaller Mohamed Salah van Liverpool is voor de tweede keer positief getest op het coronavirus en zal opnieuw in thuisisolatie moeten. De topscorer van de Premier League mist zondag het duel met koploper Leicester City en wellicht ook de wedstrijd volgende week woensdag in de Champions League tegen Atalanta.