Tapia, Farfan en Guerrero in voorlopige WK-selectie Peru

Juventus voor zevende keer op rij kampioen van Italië

13 mei Juventus is voor de zevende keer op rij kampioen van Italië. De koploper uit Turijn speelde 0-0 bij AS Roma en dat was voldoende voor de landstitel. Met nog één speelronde te gaan heeft de ploeg van coach Massimiliano Allegri vier punten voorsprong op Napoli. Het is het 34ste kampioenschap van Juventus.