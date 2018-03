Tapia helpt Peru aan zege op IJsland

Jon Guoni Fjoluson bracht IJsland nog wel op gelijke hoogte, maar vervolgens liep Peru uit door doelpunten van Raul Ruidiaz en Jefferson Farfan.

Peru is komende zomer voor het eerst in 36 jaar weer eens van de partij op een WK. De formatie won vrijdag al een oefenduel met Kroatië: 2-0.

Peru stuit in de groepsfase van het WK op Denemarken, Frankrijk en Australië. IJsland zit in een poule met Argentinië, Nigeria en Kroatië.