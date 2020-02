Te Wierik tekent tot 2023 bij Derby County

Cocu is blij met het aantrekken van de centrumverdediger. ,,Mike is iemand die ik goed ken en ik heb geen twijfel of hij in ons spelsysteem past. Hij is een goede verdediger en een leider. Hij is een goede aanwinst voor ons.’’ Te Wierik speelde in het verleden 160 wedstrijden voor Heracles Almelo.