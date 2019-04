Teamgenoot geeft Kean deels de schuld van racistische spreekkoren

Kean laat zich de laatste weken veelvuldig gelden in sportief opzicht. Zo bepaalde hij gisteravond de eindstand tijdens het uitduel met Cagliari op 0-2. Voorafgaand aan die goal werd hij tijdens het uitduel al behoorlijk uitgefloten, mede door een schwalbe in de eerste helft, na zijn treffer werd het nog erger. Kean vierde zijn goal amper: hij ging pontificaal voor de Cagliari-fans staan, met zijn armen wijd.

Daarop reageerden de thuisfans vervolgens door Kean racistisch te bejegenen. Via Instagram reageerde het lijdend voorwerp zelf kort. Hij plaatste een foto van zichzelf na zijn doelpunt, maar daarbij de tekst: ‘De beste manier om te reageren', met daarbij #notoracism.

Imbecielen

Zijn trainer Massimiliano Allegri reageerde na de wedstrijd in stevige bewoordingen. ,,Ik hoorde het zelf niet goed, Kean moet slimmer zijn en die mensen niet provoceren, maar dat wil niet zeggen dat de reactie van deze idioten gerechtvaardigd is. Er zijn overal imbecielen die stomme dingen doen en het verpesten voor de rest. We moeten camerabeelden gebruiken, de daders identificeren en ze straffen. Heel simpel: geef ze een levenslange schorsing. Als de autoriteiten dat willen, kan dat. Het probleem is echter dat ze dat niet écht willen.’

Juventus-ploeggenoot Leonardo Bonucci was opmerkelijk genoeg kritischer richting de aanvaller. ,,Na het scoren van een goal moet je je concentreren op het juichen met je team. Kean had ook iets anders kunnen doen. Ik denk dat de schuld fifty-fifty is: Moise had dit niet moeten doen en de fans hadden anders moeten reageren. Verder heb ik het liever over onze uitstekende wedstrijd.”

Namens Cagliari weigerde voorzitter Tommaso Giulini eveneens hard uit te halen naar de zich misdragende fans, ook hij wees naar Kean. ,,Als Bernardeschi op deze manier had gejuicht, hadden onze fans dit ook gedaan", zo stelde hij. ,,Ook spelers van Juventus zeiden tegen me dat Kean ook fout zat. Dit was ook gebeurd als de doelpuntenmaker een andere huidskleur had gehad.”