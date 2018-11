Tegenvaller voor Seedorf: CAF ontneemt Kameroen organisatie Afrika Cup 2019

De Afrikaanse voetbalbond CAF heeft Kameroen de organisatie van de Afrika Cup van volgend jaar juni afgenomen. De bond was eerder ontevreden over de staat van de stadions en de infrastructuur van het West-Afrikaanse land.

Kameroen was in grotere problemen gekomen bij de organisatie omdat de eindronde werd uitgebreid van 16 naar 24 landen. Daarnaast waren er in drie van de vijf speelsteden de accommodaties niet in orde. De bond maakt zich bovendien zorgen over de veiligheid in het land.

Wat het nieuws betekent voor de deelname van Kameroen aan het Afrikaans landenkampioenschap is nog onduidelijk. De ploeg van Clarence Seedorf en Patrick Kluivert was als organiserend land automatisch geplaatst. Kameroen doet echter wel mee aan de kwalificatie. De winnaar van de laatste Afrika Cup in 2017 staat in groep B tweede achter Marokko. De ploeg van Hakim Ziyech wordt veel genoemd als vervanger van Kameroen voor de organisatie. In dat geval zou Kameroen alsnog mee kunnen doen.

De CAF ontnam eerder Marokko de organisatie van de editie in 2015. Het Noord-Afrikaanse land wilde vanwege de ebola-uitbraak het toernooi verplaatsen, maar daar wilde de Afrikaanse voetbalbond niet aan. Equatoriaal-Guinea werd toen het gastland.



De Afrika Cup wordt in tegenstelling tot eerdere toernooien niet in januari maar in juni gehouden. Zo hoeven clubs geen Afrikaanse spelers te missen tijdens de competitie. De eerste wedstrijd is op 15 juni.