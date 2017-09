Teleurstellend gebrek aan doelpunten bij Uruguay-Argentinië

Zeegelaar ploeggenoot van Janmaat bij Watford

31 augustus Marvin Zeegelaar zet zijn loopbaan voort in de Premier League. De 27-jarige verdediger heeft een contract voor vier jaar ondertekend bij Watford. Hij is afkomstig van Sporting Portugal waar hij in januari 2016 een contract tot medio 2020 signeerde. Zeegelaar kwam eerder uit voor onder meer Ajax, Excelsior en Rio Ave.