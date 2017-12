Ten Cate bij winst op Real Madrid in finale tegen Gremio

Het doelpunt viel in de verlenging en kwam op naam van Everton. De invaller speelde zichzelf in de 95e minuut knap vrij en schoot daarna diagonaal raak.



Gremio speelt zaterdag in de finale in Abu Dhabi tegen de winnaar van het duel tussen titelhouder Real Madrid en thuisclub Al Jazira, de ploeg van trainer Henk ten Cate. Die wedstrijd is morgenavond om 18.00 uur.