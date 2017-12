Ten Cate grijpt naast brons op WK voor clubs

Na een uur spelen was er nog niet veel aan de hand voor de club uit het gastland. Al-Jazira kwam op gelijke hoogte dankzij Khalfan Al Shamsi, die een treffer voor rust van Jonathan Urretaviscaya ongedaan maakte. Daarmee was de pijp echter leeg voor Ten Cate en co.



Franco Jara, Roberto de la Rosa en Angelo Sagal zorgden er in het laatste half uur voor dat het WK voor Al-Jazira toch nog op een teleurstelling uitdraaide. De club uit de Verenigde Arabische Emiraten had het Real Madrid in de halve finale nog verrassend lastig gemaakt (1-2).



Bij Pachuca bleef Keisuke Honda, oud-speler van VVV-Venlo, negentig minuten op de bank.



Vanavond is de finale tussen Real Madrid en het Braziliaanse Grêmio.