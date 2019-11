Ten Cate neemt Landzaat mee naar Saoedi-Arabië

,,Ik heb net een contract getekend bij Al-Ittihad. Ik ben er heel blij mee hier te zijn. Ik hoop voor jullie en voor mezelf dat het een heel succesvolle samenwerking zal zijn”, spreekt Ten Cate in een begeleidend filmpje de fans van de gewezen topclub toe. Al-Ittihad staat na negen duels slechts op de dertiende plaats in de Saudi Pro League. Bij zijn nieuwe club treft hij onder anderen oud-Feyenoorder Karim El Ahmadi.

Ten Cate is onder meer oud-trainer van Vitesse, NAC Breda, Ajax en Sparta. De afgelopen jaren was hij al vaker werkzaam in het Midden-Oosten. Zo leidde hij Al-Jazira naar de titel in de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna volgde een dienstverband bij Al-Wahda, eveneens in Abu Dhabi.