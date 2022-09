Ten Hag met Manchester United onderuit in Europa League na hands Lisandro Martínez

Met videoNa vier opeenvolgde overwinning in de Premier League is Manchester United slecht begonnen aan de poulefase van de Europa League. Real Sociedad won met 0-1 op Old Trafford. De bezoekers uit Baskenland wonnen door een strafschop na een ongelukkige handsbal van Lisandro Martínez, die direct na rust was ingevallen.

Voorafgaand was er een indrukwekkende minuut stilte vanwege het overlijden van koning Elizabeth. De spelers van Manchester United droegen ook rouwbanden. De kans is groot dat Manchester United zondag niet de uitwedstrijd bij Crystal Palace zal gaan spelen, omdat alle sport in Engeland waarschijnlijk wordt stilgelegd na het overlijden van Elizabeth. Dat zou voor komend weekend kunnen zijn, maar mogelijk zelfs voor tien dagen.

Ten Hag had vanavond zowel Cristiano Ronaldo als oud-Ajacied Antony opgesteld. Zij vormden de aanval samen met de de jonge Zweed Anthony Elanga. Bruno Fernandes zat op de bank, mogelijk om hem rust te gunnen.

Ronaldo kopte in de 36ste minuut raak uit een voorzet van zijn landgenoot Diogo Dalot. Het doelpunt werd na ingrijpen van de VAR echter afgekeurd. De 37-jarige Portugese stond buitenspel en dus ging zijn eerste goal in de Europa League niet door.

Ten Hag bracht na de rust Bruno Fernandes in, net als de van Ajax overgenomen verdediger Lisandro Martínez. De Argentijn had pech. Een schot van David Silva belandde een kwartiertje na rust via zijn been tegen zijn arm. Van opzet was geen enkele sprake, maar de VAR oordeelde dat de Italiaanse arbiter Marco Di Bello de strafschop mocht toekennen. David de Gea zat nog wel in de goede hoek, maar Spaans international Brais Méndez schoot raak vanaf elf meter: 0-1. United had daarna nog een halfuur om de 1-1 te maken, maar slaagde daar niet in. Antony kon weinig indruk maken en werd twintig minuten voor tijd vervangen door Jadon Sancho. Tyrell Malacia werd in de 84ste minuut gewisseld.

De nederlaag hoeft geen grote gevolgen te hebben. Manchester United en Real Sociedad zijn op papier de sterkste ploegen in groep E, die verder bestaat uit het Cypriotische Omonia Nicosia en FC Sheriff uit Moldavië.

John van den Brom verliest van Arnaut Danjuma

John van den Brom heeft met Lech Poznan een nederlaag moeten incasseren in de Conference League, ondanks een knappe comeback. De Poolse ploeg van de Nederlandse trainer knokte zich in de tweede helft van de uitwedstrijd tegen Villarreal terug van een achterstand van 3-1, maar ging vlak voor tijd alsnog onderuit. Francis Coquelin maakte het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die speelden zonder Oranje-international Arnaut Danjuma: 4-3.

Van den Brom begon met Lech Poznan het Europese seizoen in de voorronde van de Champions League, maar zijn ploeg werd daarin uitgeschakeld door Qarabag FK uit Azerbeidzjan. Met Wesley Hoedt en Jan Vertonghen in de basis begon Anderlecht de Conference League met een zege op de Deense club Silkeborg: 1-0.

Wouter Burger scoorde twee keer voor FC Basel, dat met 3-1 won van Pyunik Yerevan. In de poule van Feyenoor won Sturm Graz met 1-0 van FC Midtjylland. Voormalig Sparta-spits Emanuel Emegha, die vorige week overkwam van Royal Antwerp FC, maakte al in de achtste minuut de winnende goal voor de Oostenrijkers.

AS Roma, vorig jaar winnaar van de Conference League door Feyenoord in de finale te verslaan, beleefde een valse start in de Europa League. De ploeg van trainer José Mourinho ging met 2-1 onderuit bij Ludogorets. Roma kwam in de 86ste minuut op gelijke hoogte, maar even later maakte Nonato alsnog de winnende voor de Bulgaarse thuisclub van doelman Sergio Padt.

