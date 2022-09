Ten Hag met Manchester United onderuit in Europa League na ongelukkige handsbal Lisandro Martínez

Ten Hag bracht na de pauze Fernandes in, net als de van Ajax overgenomen verdediger Lisandro Martínez. De Argentijn had pech. Een schot van David Silva belandde tegen zijn arm. Van opzet was geen enkele sprake, maar ook de VAR oordeelde dat er sprake was van een strafschop. David de Gea zat nog wel in de goede hoek, maar Spaans international Brais Méndez schoot raak vanaf elf meter: 0-1.

John van den Brom verliest van Arnaut Danjuma

Met Wesley Hoedt en Jan Vertonghen in de basis begon Anderlecht de Conference League met een zege op de Deense club Silkeborg: 1-0. AS Roma, vorig jaar winnaar van de Conference League door Feyenoord in de finale te verslaan, beleefde een valse start in de Europa League. De ploeg van trainer José Mourinho ging met 2-1 onderuit bij Ludogorets. Roma kwam in de 86e minuut op gelijke hoogte, maar even later maakte Nonato alsnog de winnende voor de Bulgaarse thuisclub van doelman Sergio Padt.