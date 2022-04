Ten Hag-nieuws maakt tongen los in Engeland: ‘Zijn Ajax-ploegen stalen de show in de Champions League’

,,Ik denk dat ik ook voor Ten Hag zou zijn gegaan", zegt voormalig Liverpool-verdediger Jamie Carragher bij Sky Sports. ,,Het ging tussen hem en Mauricio Pochettino en volgens mij had het allebei gekund. Maar ik kijk er enorm naar uit om hem aan het werk te zien in de Premier League. De twee ploegen die hij bij Ajax heeft opgebouwd waren erg opwindend en stalen de show in de Champions League.”

,,Manchester United zal komende zomer ongetwijfeld flink veel geld uit gaan geven op de transfermarkt. Vorig jaar haalden ze Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho en Raphaël Varane. Die haalden ze niet om een plek in de top vier veilig te stellen, ze gingen voor de titel. Dat verwacht ik de komende jaren ook weer. Ik denk niet dat Manchester United ooit een seizoen in zal gaan zonder voor de titel te gaan. Ten Hag zal niet vijf jaar de tijd krijgen als er in de eerste twee jaar niet genoeg progressie wordt geboekt.”

,,Ten Hag zal dappere beslissingen moeten nemen. Er zullen wat grote namen uit de kleedkamer van United moeten worden verwijderd. Ze zullen met een nieuw, jong en energiek team moeten komen om de strijd aan te gaan met City en Liverpool. Een club zo groot als United, met het geld dat zij uitgeven, hoort die twee clubs uit te dagen. Zo ingewikkeld is het niet, met twee of drie aanwinsten kunnen ze al meedoen.”

Rio Ferdinand, twaalf seizoenen lang met veel succes centrale verdediger bij Man United, is bijzonder opgewonden over de komst van Ten Hag. ,,Welkom bij Manchester United! Tijd om de riemen vast te maken en te gaan genieten van de rit!”

,,Ten Hag heeft bij Bayern München met Pep Guardiola gewerkt en heeft ervaring met grote spelers", zei Ferdinand eerder op het YouTube-kanaal van Five. ,,Dat wordt heel belangrijk, dat hij de juiste snaar weet te raken bij de spelers. We hebben managers met grotere namen en reputaties dan Ten Hag zien komen en gaan.”

Jaap Stam vertelde eerder al over de zware taak die Ten Hag wacht. ,,De clubleiding kan aan de voorkant een positief beeld schetsen, maar het is ook belangrijk dat je je verdiept in de groep. Op basis daarvan, en met je eigen filosofie als uitgangspunt, kun je bepalen wat je het beste kan doen. Grote schoonmaak? Er moet iets veranderen, maar je kunt niet zeggen: ‘deze vijftien moeten weg en deze tien blijven’. Er liggen veel grote contracten. Maar een schifting is wel cruciaal voor een frisse wind en succes.’’

Eerste wedstrijd De eerste wedstrijd voor Erik ten Hag als coach van Manchester United zal niet op Old Trafford plaatsvinden. Ten Hag en consorten zullen het op 12 juli in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, opnemen tegen Liverpool. Het is de eerste oefenwedstrijd in aanloop naar het nieuwe voetbalseizoen.

Ten Hag trad begin 2018 in dienst bij Ajax en pakte sindsdien twee keer de dubbel. Daarnaast bereikte de club op een haar na de finale van de Champions League. Hij wordt de tweede Nederlandse manager in de historie van Manchester United. Van Gaal was er tussen 2014 en 2016 trainer en won de FA Cup met de club die al jaren snakt naar een prijs. De gewonnen Europa League (door in de finale Ajax te verslaan) in 2017 is de laatste prijs die de roemruchte club uit Engeland won. De laatste titel in de Premier League dateert alweer van het seizoen 2012/2013.