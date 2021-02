Terugkeer Huntelaar bij Schalke 04 vooralsnog weinig gelukkig

Bundesliga Schalke ontsnapt met invaller Huntelaar aan nederlaag in Bremen, zeges voor Bayern en Dortmund

30 januari Schalke 04 heeft in de strijd tegen degradatie een punt overgehouden aan de uitwedstrijd bij Werder Bremen: 1-1. Klaas-Jan Huntelaar viel in de 81ste minuut, kort na de gelijkmaker van Werder Bremen, in bij de bezoekers uit Gelsenkirchen. De thuisploeg leek in blessuretijd ook nog te gaan winnen, maar de 2-1 van Maximilian Eggestein in de 94ste minuut werd afgekeurd wegens buitenspel.