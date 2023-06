Teun Koopmeiners schiet Atalanta met hattrick de Europa League in, AS Roma pakt ticket in extra tijd

Met videoAtalanta en AS Roma hebben zich op de slotavond van de Serie A geplaatst voor de Europa League van volgend seizoen. Voor de club uit Bergamo ging dat vanavond zeer overtuigend dankzij een hattrick van Teun Koopmeiners, terwijl AS Roma het ticket nog greep door een rake penalty van Paulo Dybala in de 90ste minuut. Juventus gaat als nummer zes de Conference League in.

Atalanta won in het Gewiss Stadium in Bergamo met 5-2 van AC Monza. Teun Koopmeiners was de grote uitblinker met een hattrick. Zijn derde doelpunt van de avond (de 4-1) was een prachtige trap van grote afstand, toen hij in de 74ste minuut kort bij de zijlijn de keeper van Monza voor zijn doel zag staan en hem verraste met een subtiele trap. Vijf minuten daarvoor gaf Koopmeiners ook al de assist bij de 3-1 van Rasmus Højlund. Luis Muriel bepaalde de einstand in de slotfase nog op 5-2.



De 25-jarige middenvelder uit Castricum sluit het seizoen af met tien doelpunten en vier assists in 33 competitieduels. Na vier speelrondes stond Koopmeiners nog bovenaan de topscorerslijst in de Serie A, nadat hij een hattrick had gemaakt tegen Torino.

Dybala schiet AS Roma de Europa League in

AS Roma plaatste zich op de slotdag van de Serie A ook nog voor de Europa League van volgend seizoen, maar dat ging een stuk minder overtuigend. De ploeg van de geschorste coach José Mourinho maakte pas in de 90ste minuut de winnende 2-1 tegen Spezia, dat nog tegen degradatie speelde. Paulo Dybala maakte bij het ingaan van de extra tijd (die uiteindelijk liefst veertien minuten duurde!) de winnende goal voor Roma vanaf elf meter. Jeroen Zoet raakte de bal nog aan, maar toch vloog de strafschop van de Argentijnse linkspoot binnen.

AS Roma ging door die late goal nog over Juventus heen, dat met 0-1 won bij Udinese door een goal van Federico Chiesa na 68 minuten. Juventus pakte 72 punten en was daarmee eigenlijk de Champions League ingegaan, maar door een puntenstraf van tien punten eindigt de Italiaanse recordkampioen als zevende en gaat het volgend seizoen de Conference League in.

Als de puntenstraf weer wordt teruggebracht naar vijftien punten, neemt nummer acht Fiorentina het Conference League-ticket over. Fiorentina kan zich ook nog plaatsen voor de Europa League. De club uit Florence, waar middenvelder Sofyan Amrabat speelt, moet daarvoor woensdagavond in Praag zien te winnen van West Ham United in de Conference League-finale.

AS Roma had zich afgelopen woensdag nog kunnen plaatsen voor de Champions League, maar ging in Boedapest onderuit tegen Sevilla in de finale van de Europa League. Na 144 minuten voetbal (64 minuten zuivere speeltijd) won Sevilla de penaltyserie met 4-1.

De Serie A krijgt voor het eerst sinds 2005 degradatie in de play-offs. Spezia en Verona eindigen allebei op 31 punten na hun nederlagen bij AS Roma (2-1) en AC Milan (3-1), dat vierde werd en vorige week al het laatste Champions League-ticket veiligstelde. Jeroen Zoet en zijn teamgenoten gaan volgende week zondag een wedstrijd spelen die beslist wie in de Serie A blijft en wie degradeert naar de Serie B. Sampdoria en Cremonese (van spits Cyriel Dessers) zijn al gedegradeerd.

Cagliari en Bari gaan komende donderdag en zondag in de finale van de play-offs nog strijden om het laatste ticket naar de Serie A, nadat Frosinone (van coach Fabio Grosso) en Genoa (van coach Alberto Gilardino) al rechtstreeks waren gepromoveerd.

