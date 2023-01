Thibaut Courtois raakt gedenktegel kwijt bij Atlético Madrid als hij niet zijn excuses aanbiedt

Toen Courtois eerder dit seizoen tijdens de Madrileense derby de nodige verwensingen naar zijn hoofd kreeg, liet hij een tatoeage zien die verwijst naar de met Real gewonnen finale van vorig jaar. Daarmee was de maat vol voor de commissie die gaat over de eregalerij. ,,Alle spelers en oud-spelers die een vermelding krijgen op onze Paseo, moeten een respectvolle houding aannemen, zowel tegenover de club als de fans”, klonk het. Dat is inmiddels Courtois ook per brief gemeld. ,,We bieden hem de mogelijkheid om dit recht te zetten en zijn verontschuldigingen aan te bieden.”