Thomas Ouwejan geniet na van uitzinnig promotiefeest Schalke 04: ‘Aan alles merkte je de hunkering’

Het feest na afloop van de wedstrijd tegen St. Pauli die na een 0-2 achterstand toch nog ternauwernood met 3-2 werd gewonnen duurde nog tot zes uur in de ochtend bij Schalke 04. ,,Het was al moeilijk om van het veld te komen met al die toeschouwers erop”, zegt de nog een beetje verbijsterde Thomas Ouwejan, die helemaal op zijn plaats is in Gelsenkirchen bij de gevallen grootmacht die weer iets van de allure die het had probeert terug te krijgen.