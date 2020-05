Thuisvoordeel volledig verdwenen: kost dit Barcelona straks de titel?

Door de afwezigheid van publiek in stadions vervalt het thuisvoordeel van clubs. Dat lijkt al te zien in de weer opgestarte Bundesliga, waar bijvoorbeeld het Bayer Leverkusen van coach Peter Bosz in eigen huis met liefst 1-4 onderuit ging tegen VfL Wolfsburg. Welke Italiaanse, Engelse en Spaanse clubs moeten vrezen nu hun onbedwingbare thuishaven niet meer onbedwingbaar is?

Hoe zal het straks zijn in het majestueuze Nou Camp, daar waar elke tegenstander geïmponeerd raakte door de bijna honderdduizend toeschouwers die de thuisploeg aanmoedigden? Daar in Nou Camp legde Barcelona de basis voor de huidige koppositie in de Priméra División, want liefst 69 procent van de punten die het team van Frenkie de Jong dit seizoen haalde, sprokkelde het bij elkaar in eigen huis. Hoe zal het straks zijn in een leeg en sfeerloos Nou Camp?

Dat hoge percentage van Barcelona is niet uniek in Spanje, want liefst zes Spaanse clubs hebben nog een hoger percentage als het gaat om thuisoverwinningen als percentage van het totaal aantal punten. In Engeland weet slechts één club het percentage van Barcelona te overtreffen. Die club, Norwich City, moet vrezen voor de hervatting straks. De ploeg van doelman Tim Krul wist 71 procent van de punten in eigen huis te pakken. Op het stille Carrow Road moet Norwich straks op eigen kracht proberen om van de allerlaatste plaats in de Premier League af te komen.

Volledig scherm Tim Krul. © AFP

Serie A

Opvallend is het dat het thuisvoordeel in de straks weer op te starten Serie A aanmerkelijk minder is dan in Spanje en Engeland. Enkel Udinese is aanmerkelijk beter in eigen huis dan erbuiten. Koploper Juventus kan de herstart met vertrouwen tegemoet zien. Matthijs de Ligt en Cristiano Ronaldo halen maar 59 procent van de punten in eigen huis, maar de op het oog enige overgebleven concurrent Lazio kan ook soortgelijke cijfers overleggen. In het reusachtige Stadio Olimpico sprokkelt het 58 procent van de punten bij elkaar.