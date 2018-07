Thy vertrekt naar Turkije, Barça doet megabod op Willian

Doelman Ward van Liverpool naar Leicester

Thy vervolgt voetballoopbaan in Turkije

Lennart Thy vertrekt bij Werder Bremen. De 26-jarige Duitse aanvaller, die vorig seizoen op huurbasis voor VVV-Venlo uitkwam, gaat in Turkije bij Büyüksehir Belediye Erzurumspor voetballen. Die club promoveerde onlangs naar de hoogste klasse.



Thy werd in Nederland vooral bekend toen hij in maart van dit jaar meewerkte aan een stamceltransplantatie, om zo een leukemiepatiënt te helpen. Zeven jaar geleden stond Thy DNA af om daarmee eventueel iemand met bloedkanker te kunnen helpen. In maart bleek dat er een match was met een persoon die aan de ziekte lijdt. De kans op een dergelijke match is doorgaans klein.



Vanwege de stamceltransplantatie miste Thy de wedstrijd tegen PSV. In veel stadions in Nederland klonk dat weekeinde applaus voor de Duitse speler. Thy kwam in Duitsland eerder uit voor Sankt Pauli.