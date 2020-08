Tien man FC Porto verslaan Benfica in verhitte bekerfinale

458 duels als coach Howe en Bourne­mouth uit elkaar na bitter einde aan droomhuwe­lijk

1 augustus Aan het sprookjeshuwelijk tussen Eddie Howe en Bournemouth is na vele mooie jaren een einde gekomen. De 42-jarige manager en club uit het zuiden van Engeland besloten uit elkaar te gaan na de degradatie uit de Premier League. ,,Bournemouth zit voor altijd in mijn hart, maar ik denk dat het tijd is voor verandering.”