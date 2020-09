Tiener Ansu Fati excelleert bij Spanje

VideoVoetballer Ansu Fati is met zijn basisplaats in het duel Spanje tegen Oekraïne de jongste speler ooit in de Nations League. Luis Enrique van Spanje gaf de jeugdige speler van FC Barcelona (17 jaar) vanavond een basisplaats in het duel in Madrid. Daar kreeg de bondscoach geen spijt van. Fati excelleerde in de eerste helft met één goal en enkele hoogstandjes. Spanje leidt met 3-0. Aanvoerder Sergio Ramos maakte de andere twee goals.