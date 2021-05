Tijdperk Buffon bij Juventus na dit seizoen echt voorbij: ‘Misschien stop ik wel helemaal’

Buffon is momenteel tweede doelman bij Juventus, achter de Pool Wojciech Szczesny. Hij speelde deze jaargang nog twaalf officiële duels, zeven in de Serie A, vier in de Coppa Italia en een in de Champions League.

Tussen 2001 en 2018 stond Buffon in het doel bij Juventus. Na een seizoen bij Paris Saint-Germain keerde hij terug naar Juventus, als reservekeeper. In totaal speelde hij voor Juventus 683 officiële wedstrijden. Hij won met Juve tien landstitels en vier bekers. In de Champions League was hij drie maal verliezend finalist, in 2003, 2015 en 2017.