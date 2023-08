Tijjani Reijnders doet meteen van zich spreken met heerlijk debuut bij AC Milan

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Reijnders maakte vorige maand voor dik twintig miljoen een droomtransfer naar de Italiaanse topclub. Daar dwong de Zwollenaar in de voorbereiding meteen een basisplaats af. En het vertrouwen van trainer Stefano Pioli beschaamde hij niet.

Sterker nog, na tien minuten was het Reijnders die de eerste goal van het seizoen voor AC Milan forceerde. De diepste middenvelder anticipeerde als enige op een hoge voorzet. Die bracht hij vanaf de achterlijn nog knap voor het doel langs, waar de ervaren Olivier Giroud zijn eerste goal van het seizoen binnenliep en de pass van zijn nieuwe - met rugnummer 14 spelende - Nederlandse teamgenoot tot assist promoveerde.

Voor AC Milan, dat na twintig tellen al ontsnapte toen Charalampos Lykogiannis met een vuurpijl de lat raakte, was de openingstreffer het sein om gas te geven. Dat leidde tien minuten later al tot de beslissende goal. Die was van bijzondere schoonheid en kwam op naam van Christian Pulisic. De van Chelsea gekochte Amerikaan ging de combinatie aan met Olivier Giroud en vuurde de bal de verre kruising in: 0-2.

Bekijk hier de assist van Tijjani Reijnders

Even later leverde de volgende prachtaanval bijna een wereldgoal van Giroud op. Net als Milan groeide Reijnders in de wedstrijd. Zijn rol? Als diepste middenvelder de aanvallers helpen afjagen en ondersteunen in de aanval. Daarin vond hij steeds beter zijn weg, zonder in zijn defensieve taken te verzaken. Zo voorkwam Reijnders even nadat Giroud zijn volley gepakt zag worden in de eigen doelmond dat Bologna de aansluitingstreffer kon maken.

En dat was niet de laatste keer. Na ruim een uur spelen telde de harde kern in het Stadio Renato Dall’Ara de 1-2 al, maar bleef die door toedoen van de helemaal teruggesprinte Reijnders ook uit. Het leverde hem zelfs een bodycheck op van de opgeluchte Milan-keeper Mike Maignan op. Zo leek het alsof Reijnders al jaren meeliep bij de Italiaanse gigant en gaf hij niet alleen een heel aardig visitekaartje af aan de achterban, maar ook aan bondscoach Ronald Koeman die hem vrijdag opnam in de voorselectie van Oranje.

Gescoord werd er niet meer door beide ploegen. AC Milan nam wat gas terug, waar Bologna ondanks mogelijkheden niet van wist te profiteren. Bij de thuisclub begon niet alleen Reijnders’ boezemvriend, eveneens door AZ aan een Italiaanse club verkocht deze zomer, maar ook Joshua Zirkzee in de basis. De aanvaller van Jong Oranje functioneerde goed in de combinatie, maar toonde zich bij de spaarzame momenten dat hij ruimte kreeg geen killer.

Verder dan twee ballen op de buitenkant van de paal kwam Bologna niet. Trainer Thiago Motta, die Beukema een degelijke indruk zag maken, gunde Sydney van Hooijdonk gunde de vorig seizoen aan Heerenveen verhuurde Sydney van Hooijdonk nog wel zijn rentree in het rood-blauw. Oussama El Azzouzi maakte als invaller zelfs zijn eerste minuten in de Serie A. De in Veenendaal geboren Marokkaan was vorig jaar nog actief voor FC Emmen. Hij zag de Portugese sterspeler van Milan, Rafael Leão, in de slotminuten nog de paal raken.

