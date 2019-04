Tim Krul en Norwich City op rand Premier League

‘Als je je niet kan motiveren voor de derby van Manchester dan is er iets fout’

12:01 De spelers van Manchester United beseffen terdege hoe belangrijk de komende derby tegen Manchester City is. Ondanks de zeperd van zondag bij Everton (4-0 verlies) is de ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer volgens Ashley Young klaar voor woensdag als City naar Old Trafford komt. ,,Zeker nu weten we de waarde van deze wedstrijd. Niet alleen voor de supporters ook voor ons", zegt de verdediger op het clubkanaal.