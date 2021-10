Tim Krul krijgt zeven Chelsea-goals om de oren, Man City ruim langs Joël Veltman en co

Doelman Tim Krul van Norwich hield de vorige twee wedstrijden zijn doel schoon, maar in Londen was het al na acht minuten raak toen Mount van afstand het net vond. Tien minuten later verdubbelde Callum Hudson-Odoi, de vervanger van de eveneens geblesseerde Christian Pulisic, de score: 2-0. Voor Hudson-Odoi was dat zijn eerste doelpunt van het seizoen.

Toen rechtsback Reece James op slag van rust de 3-0 voor zijn rekening nam, was het duel eigenlijk al gespeeld. Chelsea speelde zonder al die topaanvallers een van zijn beste wedstrijden van het seizoen en de 4-0 van Ben Chillwell was dan ook niet meer dan verdiend. Een ongelukkig van richting veranderde voorzet van Hudson-Odoi betekende de 5-0 en niet veel later kreeg Benjamin Gibson zijn tweede gele kaart, waardoor Norwich ook nog met tien man door moest.

Met inmiddels ook Hakim Ziyech als invaller voor Hudson-Odoi binnen de lijnen - zelfs met alle afwezigen kreeg de oud-Ajacied geen basisplaats - liep Chelsea uit naar 6-0 door een rake penalty van Mount. De eerste inzet van de Engelse international werd nog gestopt door Krul, maar de Nederlander kwam te vroeg van zijn lijn. Daarom mocht Mount het nog eens proberen. In de extra tijd completeerde Mount zijn hattrick: 7-0.

Volledig scherm Mason Mount wordt bejubeld na zijn doelpunt voor Chelsea tegen Norwich City. © REUTERS

Gelijkspel Struijk en Summerville

Met Pascal Struijk als basisspeler en Crysencio Summerville als invaller heeft Leeds United op het eigen Elland Road in de slotfase een punt veilig gesteld tegen Wolverhampton Wanderers. Hwang Hee-Chan maakte in de tiende minuut de openingstreffer, in blessuretijd scoorde Rodrigo de gelijkmaker: 1-1. Summerville kwam na 53 minuten in het veld. Ki-Jana Hoever viel in de 83ste minuut in.



De ‘Wolves’ hebben vijftien punten na negen wedstrijden. Leeds United heeft zes punten en staat daarmee net boven de degradatiestreep.

Volledig scherm Pascal Struijk (l) in actie namens Leeds United tegen Wolverhampton Wanderers. © AP

Watford pakte op bezoek bij Everton drie punten. Mede door een hattrick van de Noor Joshua King won Watford in Liverpool met 5-2. Erik Pieters zag als invaller hoe zijn club Burnley gelijkspeelde bij Southampton: 2-2. Ook bij het duel tussen Crystal Palace en Newcastle United kwam geen winnaar: 1-1.

Manchester City

Later op de avond maakte Manchester City korte metten met het Brighton & Hove Albion van Joël Veltman, die de hele wedstrijd speelde. De voormalig Ajacied kon niet voorkomen dat Manchester City liefst vier goals maakte: Ilkay Gündogan en Phil Foden (twee goals) verschenen al in de eerste helft op het scoreformulier. Na een 0-3 ruststand hield Brighton de schade na rust nog enigszins beperkt. Alexis Mac Allister maakte negen minuten voor tijd de 1-3 vanaf de stip, waarna het slotakkoord diep in blessuretijd nog was voor Riyah Mahrez: 1-4. Daardoor staan The Citizens nu weer twee punten achter koploper Chelsea.

Uitslagen Premier League

Chelsea - Norwich City 7-0

Crystal Palace - Newcastle United 1-1

Everton - Watford 2-5

Leeds United - Wolverhampton Wanderers 1-1

Southampton - Burnley 2-2

Brighton & Hove Albion - Manchester City 1-4

