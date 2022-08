Timo Werner scoort al na 36 minuten bij rentree voor Leipzig

Opluchting voor Xavi: alle spelers FC Barcelona lijken op tijd ingeschre­ven voor competitie

Het is FC Barcelona gelukt om de nieuwe spelers op tijd in te schrijven voor de competitie. De club lijkt op het laatste moment gered door een nieuwe financiële injectie. Trainer Xavi kan daardoor zaterdag in het duel met Rayo Vallecano beschikken over zijn gehele selectie.

12 augustus