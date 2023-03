Tirade over ‘egoïsten’ de druppel voor Tottenham Hotspur: afscheid van Antonio Conte

Antonio Conte is ‘in goed overleg’ vertrokken bij Tottenham Hotspur, zo meldt de club via de eigen kanalen. De 53-jarige Italiaan stond al langere tijd onder druk en is met nog tien competitiewedstrijden te gaan door de clubleiding aan de kant geschoven.

Conte was zeventien maanden de baas bij Tottenham Hotspur, bijna net zo lang als José Mourinho. De Portugees werd in de zomer van 2021 opgevolgd door Nuno Espírito Santo, maar die werd al na zeventien duels ontslagen. Begin november nam Conte vervolgens het stokje over, nadat hij in 2021 was vertrokken bij Inter nadat hij die club de eerste landstitel in elf jaar had bezorgd. Conte stond 77 wedstrijden aan het roer bij Spurs: 41 zeges, 12 gelijke spelen en 24 nederlagen.

De assistent-trainers Cristian Stellini en Ryan Mason zullen het seizoen afmaken bij Spurs, dat zich nog moet zien te plaatsen voor de Champions League volgend seizoen door bij de bovenste vier clubs in de Premier League te eindigen. ,,We hebben nog tien Premier League-wedstrijden te gaan en we moeten vechten voor een Champions League-plaats. We moeten allemaal samenwerken. Iedereen moet zijn best doen om de hoogst mogelijke klassering voor onze club en geweldige, loyale supporters te garanderen", zegt voorzitter Daniel Levy op de clubsite. Eind april wacht voor Spurs een cruciale week, als binnen een week duels met Newcastle United (uit), Manchester United (thuis) en Liverpool (uit) op het programma staan.

Tottenham Hotspur staat momenteel vierde in de Premier League, een plek die aan het eind van het seizoen recht geeft op de Champions League volgend seizoen. Toch zijn de resultaten de laatste periode mager geweest. Tottenham Hotspur werd eerder deze maand uitgeschakeld in de FA Cup (door Sheffield United) en de Champions League (door AC Milan). Daardoor pakt de club uit het noordoosten van Londen ook dit jaar geen prijs. De laatste keer dat er een prijs werd gewonnen, was in 2008 met de winst van de League Cup.

Pittige uitspraken Conte de druppel

De laatste wedstrijd van Conte is het duel met Southampton geweest. De Londenaren stonden in de slotfase met 1-3 voor tegen de hekkensluiter, maar verlieten het veld uiteindelijk met een 3-3 eindstand. Conte was woest op zijn eigen spelers en ook het bestuur van Tottenham moest het ontgleden.

,,Ik ben hier helemaal niet aan gewend. Ik zie heel veel egoïsten, ik zie geen team. We zijn gewoon elf spelers die een veld op gaan en totaal geen ziel en zaligheid in de wedstrijd stoppen”, aldus de coach, die de leiding van de club ook een veeg uit de pan gaf. ,,De eigenaar is hier twintig jaar en ze hebben nooit wat gewonnen? Hoe komt dat? Je riskeert de fout te maken door naar de manager te wijzen, maar ik weet hoe het is om te winnen en om van grote tegenstanders te winnen.”

Volledig scherm Antonio Conte verlaat het veld na afloop van de wedstrijd tegen Southampton (3-3). © AP

Het contract van de Italiaan liep eind dit seizoen af, maar aan de samenwerking is nu vroegtijdig een einde gekomen. Zijn tirade was zijn laatste wapenfeit bij Spurs. De volgende wedstrijd van Tottenham Hotspur is vanwege de interlandbreak pas op maandag 3 april. Everton is dan de tegenstander op Goodison Park in Liverpool. Daarna volgen thuiswedstrijden tegen Brighton en Bournemouth.

