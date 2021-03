Toni Kroos laat zich als topvoetballer gelden in Qatar-discussie: ‘Vorm van geweld’

Toni Kroos heeft zich als een van de eerste topvoetballers nadrukkelijk uitgesproken over het WK voetbal in Qatar. Volgens de Duits international zijn protestacties in de aanloop naar, maar zeker ook tijdens het toernooi hoognodig. Maar een boycot zal volgens Kroos problemen als de slechte werkomstandigheden voor arbeidsmigranten en bijvoorbeeld ook homofobie in Qatar niet oplossen.

,,Ik denk dat het beter is juist de problemen onder de aandacht te brengen voor en tijdens het toernooi. Misschien dat er dan iets verbetert”, zegt Kroos in zijn wekelijkse podcast ‘Einfach mal Luppen’ die hij samen met zijn broer Felix verzorgt. De Duitse voetbalploeg maakte onlangs in de WK-kwalificatiereeks een statement. Elke speler droeg voor de aftrap van het duel met IJsland een shirt met een letter. Naast elkaar stond er ‘humanrights’, wat mensenrechten betekent. Kroos ontbrak overigens vanwege een blessure.

,,Dat het toernooi aan Qatar is toegewezen, is verkeerd, maar de discussies over een boycot zijn te laat op gang gekomen”, zegt de middenvelder van Real Madrid die zich heeft verdiept in de situatie. Hij noemt in een monoloog op wat er mis is aan de ,,gruwelijke werkomstandigheden”, die niet alleen bij de bouw van de WK-stadions aan de orde zijn. ,,Ook elders werken velen non-stop in een hitte van zo’n 50 graden. En het zijn arbeiders die lijden aan een gebrek aan voeding, een gebrek aan drinkwater, wat krankzinnig is, vooral gezien de temperaturen.” Kroos noemt het een ,,vorm van geweld” dat aan de kaak gesteld moet worden.

Volledig scherm Toni Kroos © Uwe Anspach/dpa

Voetballers van onder meer Noorwegen, Duitsland en Nederland hebben inmiddels ieder op hun manier hun stem laten horen over de situatie in Qatar. De ‘Mannschaft’, waar Kroos overigens vanwege een blessure ontbreekt, wil ook woensdagavond tegen Noord-Macedonië weer actie voeren. Kroos wil de protesten echter niet beperken tot de arbeidsomstandigheden. ,,Dat is een thema, maar er is meer waarover je je kunt uitspreken. Bijvoorbeeld dat homoseksualiteit strafbaar is in Qatar.”

Hopen op statement Engeland

Amnesty International hoopt dat de nationale ploeg van Engeland zich in navolging van andere landen uitspreekt tegen de werkomstandigheden van arbeidsmigranten in Qatar. De afgelopen dagen hebben de internationals van Noorwegen, Duitsland en Nederland al geprotesteerd via speciale shirts met een boodschap voorafgaand aan hun wedstrijden. Engeland speelt woensdagavond op Wembley een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Polen. Volledig scherm De Engelse voetballers hebben in de afgelopen WK-kwalificatiereeks geen statement afgegeven in de hele discussie rond het WK voetbal van 2022 in Qatar. © AP Met name door een publicatie in The Guardian, waarin werd gemeld dat de afgelopen tien jaar 6500 arbeidsmigranten zijn omgekomen in Qatar, is het WK in dat land weer onderwerp van acties. Het land zelf zegt dat de werkomstandigheden de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd zijn. ,,Engelse voetballers moeten zich laten leiden door hun eigen geweten, maar we zouden blij zijn als zij het voorbeeld van Duitsland, Noorwegen en Nederland volgen”, zei Kate Allen, directeur van Amnesty International UK, tegenover persbureau Reuters. ,,Harry Kane en de andere spelers kunnen in tal van rapporten lezen hoe arbeidsmigranten worden uitgebuit en zien dat er een serieus probleem is. Het is belangrijk dat de FIFA, de Engelse voetbalbond FA en de spelers zelf hun invloed gebruiken om de autoriteiten in Qatar onder druk te houden om hun beloofde hervormingen uit te voeren.” Volgens de Engelse bondscoach Gareth Southgate zijn de FA en Amnesty in gesprek met elkaar.