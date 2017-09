Topaankoop Dembélé is helemaal klaar voor debuut Barcelona

De twintigjarige Franse international kwam niet meer opdagen voor de training van Peter Bosz en werd vervolgens geschorst door de club. Dembélé kreeg uiteindelijk zijn zin, want Barcelona en Dortmund vonden elkaar in een transfersom die via allerlei bonussen kan oplopen tot bijna 150 miljoen euro. De vleugelspits pikte in Catalonië de training weer op en kan zaterdag zijn eerste speelminuten van dit seizoen maken.