‘Totale oorlog’ in Barcelona: ‘Messi's glas van geduld is jarenlang overstroomd’

,,25 augustus 2020 wordt de zwarte dag in de geschiedenisboeken van Barcelona waarin Lionel Messi zijn vertrek heeft aangekondigd", schrijft SPORT. ,,De club van zijn leven. De club waar hij trots op was en de club die hij naar grootse successen loodste. Die club gaat hij verlaten. Het glas van Messi's geduld vulde zich maar en vulde zich maar. Maandenlang, jarenlang overstroomde het glas en nu is het genoeg. Messi gaat de club verlaten en niemand houdt hem meer tegen.”



Datzelfde SPORT meldt net als Marca dat het oorlog is tussen Barcelona en Messi. Messi zou immers gebruik willen maken van een speciale clausule in zijn contract, waarmee hij zijn verbintenis na elk seizoen eenzijdig kan beëindigen. Een nieuwe club zou geen transfersom hoeven betalen, terwijl er wel een prijskaartje van 700 miljoen euro om zijn nek zou hangen. Barcelona zou de Argentijn echter hebben laten weten dat de club hem aan het contract wil houden. ,,De club beschouwt het contract volledig bindend tot 30 juni 2021", meldde een bron binnen de club aan persbureau Reuters. Dat betekent dat de vastgestelde afkoopsom in het contract van Messi staat op 700 miljoen euro.



AS zwaait Messi alvast uit met ,,Adios” terwijl Mundo Deportivo kopt: ,,Hij wil gaan.” Laatstgenoemde maakt bovendien kenbaar dat Messi graag een hereniging met Pep Guardiola wil. De Spaanse krant weet immers dat Manchester City een budget heeft van 300 miljoen euro voor deze zomer en AS weet te melden dat de afkoopsom geen 700 miljoen maar 222 miljoen euro zou zijn als Barcelona de Argentijn aan zijn contract houdt. Volgens AS is de band tussen Messi en Barcelona steeds een beetje verslechterd nadat voorzitter Joan Laporta in 2010 weg ging. ,,Messi heeft daarna nooit meer een goede band gehad met het bestuur. Het bestuur heeft nooit aan de band met de spelers gewerkt. Dan krijg je dit.”