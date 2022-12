Tottenham draait achterstand knap om tegen Brentford

Zoon van Agüero en kleinzoon van Maradona viert wereldti­tel met peetvader Messi: ‘Ik ben blij je zo gelukkig te zien’

Sergio Agüero (34) moest een jaar geleden abrupt stoppen met voetbal door zijn hartproblemen, maar viert het feest na de Argentijnse wereldtitel uitbundig mee. Samen met zijn zoon Benjamin Agüero (13) was hij de afgelopen vier weken in Qatar. Na de gewonnen WK-finale in het Lusail Stadium ging Benjamin op de foto met Lionel Messi, zijn peetvader.

20 december