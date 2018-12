Tottenham Hotspur krijgt op eigen veld forse tik in Engelse titelrace

Zeventig minuten lang was er helemaal niets aan de hand voor Tottenham Hotspur, dat de laatste vijf wedstrijden in de Premier League had gewonnen. Harry Kane had na 22 minuten met een zeer fraai afstandsschot de 1-0 op het scorebord gezet in Londen en Spurs had in het restant weinig te dulden van de Wolves. Die treffer van Kane was de dertiende van het seizoen, waarmee hij de Engelse topscorerslijst aanvoert samen met Pierre-Emerick Aubameyang.