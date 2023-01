Tottenham Hotspur veel te sterk voor Crystal Palace, doelman Emiliano Martínez pakt punt bij rentree

Alle Italiaanse ogen bij hervatting Serie A gericht op Denzel Dumfries

Inter-Napoli is vanavond het klapstuk bij de hervatting van de Serie A. In Italië kijkt men vooral ook uit naar het weerzien met Denzel Dumfries, wiens status dankzij een sterk WK flink is gegroeid. En wie weet volgt er deze maand nog een megatransfer.

15:17