Tottenham komt tegen defensief West Ham niet verder dan gelijkspel

Cillessen ongelukkig bij gelijkspel Barça in Copa del Rey

4 januari Jasper Cillessen speelde vanavond in de Copa del Rey-wedstrijden tussen Barcelona en Celta een ongelukkige rol. Hij kreeg op schlemielige wijze de 1-1 tegen. Dat was ook meteen de eindstand. De return is op 11 januari in Camp Nou.