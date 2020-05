Tottenham maakt zich na acht jaar op voor afscheid van Vertonghen

Speler en club komen er niet uit over de verlenging van zijn aflopend contract. Voor 23 juni moet de ex-Ajacied ook zijn instemming geven voor een tijdelijke verlenging tot het eind van het reguliere seizoen. Afscheid in stilte of eentje in een lege arena?

Een geheim maken ze er niet meer van. Onderhandelingen over een nieuw contract lopen er al een tijdje niet meer. Jan Vertonghen, ondertussen 33 jaar, heeft de deur nooit dicht gedaan, maar had stiekem gehoopt dat Tottenham hem een verlenging met minstens twee jaar zou voorleggen.

Spurs willen maar maximum een jaar bij geven en dus kijkt Vertonghen elders rond. In Italië, waar AS Roma, Napoli en Inter hem aan een lijstje hebben toegevoegd. In Spanje, waar onder meer Valencia op zoek is naar een goedkope, doch ervaren verdediger. De coronacrisis heeft transfervrije spelers aanlokkelijker gemaakt voor clubs. Volgens ESPN is er geen weg meer terug.

Quote Ik wil op een hoog niveau blijven spelen. Als de club, de competitie en de contract­leng­te me aanstaan, zal ik ergens tekenen. Jan Vertonghen

,,Ik wil heel graag in Europa spelen”, zei Vertonghen vorige maand. ,,Liefst in de Champions League. Bij een club met ambitie. Ik heb ook nog ambitie. Ik wil op een hoog niveau blijven spelen. Als de club me aanstaat, de competitie en de contractlengte zal ik ergens tekenen.”

,,Ik zeg niet dat ik morgen ergens mijn handtekening kan zetten, maar ik heb een lijst met prioriteiten opgesteld. Ik wil mezelf blijven ontwikkelen. Een nieuwe taal leren. De familie moet zich goed voelen. Ik wil in een mooie stad leven. De contractduur is belangrijk. En dan zijn er ook de centen, maar die zijn voor mij nooit het belangrijkste geweest.”

Volledig scherm © AFP

Bij Spurs wachten ze af of Vertonghen tijdelijk bij zal tekenen tot het eind van het stilgelegde seizoen. Ze hebben nog geen signaal gekregen in die richting. In het voetbal eindigen spelerscontracten vrijwel altijd op 30 juni, een datum die in normale omstandigheden altijd na de laatste wedstrijd valt.

In de Premier League hebben ze daarop geanticipeerd met een uitzonderingsregel. Voor 23 juni, vier dagen na de geplande heropstart van de Premier League, moeten spelers met aflopende contracten hun fiat geven voor de tijdelijke verlenging van hun overeenkomst. Voor Vertonghen maakt het een verschil tussen een afscheid van Spurs in stilte of een laatste keer schitteren in een leeg stadion.

Vertonghen speelt sinds de zomer van 2012 voor Tottenham. In zijn eerste seizoen haalde hij meteen het PFA Elftal van het Jaar. Hij groeide op het oude White Hart Lane uit tot een populair figuur. Na het ontslag van André Villas-Boas in december 2013 verloor hij even zijn basisplek, maar onder Mauricio Pochettino groeide hij weer uit tot een sleutelfiguur. De komst van ex-Ajacied Toby Alderweireld hielp daarbij. Drie seizoenen op rij hoorden ze bij de sterkste verdedigingsparen in de Premier League. In 2018 haalde Vertonghen opnieuw het beste team verkozen door zijn collega’s.

Volledig scherm © AFP

Pochettino was vol lof in februari 2018: ,,Hij is zoals mijn nieuwe hond - een Rhodesian Ridgeback. Hij loopt zo makkelijk. Hij is een atleet die, als hij dat wil, tot zijn veertigste mee kan. De club vindt dat hij een beloning verdient.” Een nieuwe overeenkomst kwam er nooit. Begin dit seizoen, na de dreun in de Champions League-finale, verzeilde Vertonghen onder Pochettino op de bank. Zijn opvolger José Mourinho viste hem even weer op, maar ook onder The Special One was hij niet onmisbaar meer.

Vertonghen beleefde zijn hoogtepunt bij Spurs vorig jaar. In de achtste finales van de Champions League, op Wembley en tegen Borussia Dortmund, leidde hij zijn team na een matige eerste helft naar de volgende ronde met een doelpunt en een assist.

Behoren verder nog tot het collectieve geheugen bij Tottenham. Een dubbel tegen Liverpool, een afgekeurde en een hem ontnomen doelpunt tegen Sunderland, een vrijschop op Old Trafford, die pijnlijke klap op de neus in de halve finale van de Champions League tegen Ajax, de ontgoocheling na zijn vervanging in de beker tegen Southampton, een kattengevecht met Fernando Torres en die ene keer toen hij een Aston Villa-spits letterlijk de broek aftrok in een duel, in 2013.