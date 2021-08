Tottenham onderuit in Portugal, Mourinho wint bij debuut met Roma

Bosz schorst Marcelo voor ongepast gedrag

17 augustus Trainer Peter Bosz heeft verdediger Marcelo bij Olympique Lyon even niet meer nodig. De 34-jarige Braziliaan is geschorst voor zijn gedrag na afloop van de met 3-0 verloren uitwedstrijd tegen Angers, afgelopen zondag. Lyon meldt dat Marcelo, die een eigen doelpunt maakte, zich na het duel in de kleedkamer ongepast heeft gedragen.